Тимур Нагуманов поздравил жителей Татарстана с днем рождения Александра Пушкина

Глава города Альметьевска и Альметьевского района Тимур Нагуманов в онлайн-трансляции своего телеграм-канала поздравил жителей района и всего Татарстана с Днем русского языка и днем рождения Александра Пушкина, которые отмечаются сегодня, 6 июня.

«Сегодня, 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка. Александр Пушкин – это, конечно, невероятный талант, невероятный деятель культуры, человек, который умудрялся складывать невероятно понятные стихи, доходящие до глубины души каждого. Всех поздравляю с Днем русского языка и днем рождения Александра Сергеевича Пушкина – нашей гордости, чьими произведениями мы до сих пор наслаждаемся», – подчеркнул Нагуманов.

В 63 детских садах Альметьевского района сегодня, рассказал глава, в честь Дня русского языка дети читали стихи и сказки русских писателей и поэтов, участвовали в викторинах по русским народным сказкам и совместно с педагогами разыгрывали театрализованные представления.

В Казани, как ранее сообщал «Татар-информ», к памятнику Александра Пушкина у оперного театра сегодня были возложены цветы, Президент РТ Рустам Минниханов встретился с творческой интеллигенцией и активом Русского национально-культурного объединения РТ в Культурном центре имени Пушкина.

Главный русский поэт, напомним, родился в 1799 году, 26 мая (6 июня по-новому стилю), именно к этой дате приурочен День русского языка.