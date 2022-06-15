Тимур Нагуманов поздравил альметьевских силачей с победой в Чемпионате Европы «Олимпия-9»

Жители города Альметьевск Ришат Фаттахов, тренер спорткомплекса «Мирас», Александр Ильин, методист УСО «Татнефти» и Марат Галимов, учащийся школы N24, в составе сборной России приняли участие в открытом чемпионате Европы НАП «Олимпия-9» по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, где стали чемпионами в своих возрастных и весовых категориях. Со спортивным достижением силачей поздравил во время трансляции в своем телеграм-канале глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В этих соревнованиях приняли участие 650 спортсменов из пяти стран, таких как Сербия, Абхазия, Белоруссия, Казахстан и Россия. В ходе упорной борьбы наши ребята заняли первое место, стали чемпионами Европы в своих возрастных и весовых категориях. Это очень крутой результат, поздравляем наших спортсменов, которые добиваются таких высот. Ребята, мы вами по-настоящему гордимся!» – сказал Нагуманов.

Открытый чемпионат Европы «Олимпия-9» по пауэрлифтингу и силовым видам спорта проводился с 7 по 13 июня в Сочи.