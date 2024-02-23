Тимур Нагуманов помог приобрести парафин для изготовления блиндажных свечей

В конце января жительница села Старая Михайловка Альметьевского района Татарстана Гульшат Фаттахова обратилась за помощью к главе муниципалитета Тимуру Нагуманову с просьбой оказать помощь в закупке материала для изготовления блиндажных свечей.

Руководитель муниципального образования закупил 1,6 тонны парафина, и накануне его передали представителям девяти волонтерских штабов. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе адмиистрации, такого количества расходного материала хватит для изготовления 4 тыс. свечей.

«Хочу поблагодарить Тимура Дмитриевича. Огромное спасибо, что так быстро откликнулись и всё это быстро организовали. Я написала ему в чате, подумала, попытка — не пытка. Уже на следующий день он мне ответил: всё понял, закупим. Сначала даже как-то не верилось, но оказалось всё нормально, бесплатно. Парафин привезли, я приехала его забирать», — рассказала Гульшат Фаттахова.

Активистка также отметила, что альметьевцы активно помогают тем, кто участвуют в спецоперации: изготавливают всё необходимое для бойцов — кто-то в школах, кто-то в штабах и даже на дому. Они заготавливают домашнюю лапшу и травяной чай, сушат овощи для приготовления супов и плетут маскировочные сети.

По словам военнослужащих, блиндажные свечи могут гореть от пяти до восьми часов. Они ценны не только по соображениям удобства, но и по соображениям обеспечения безопасности бойцов в окопах, где использование буржуйки невозможно из-за ее дыма.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Альметьевск отправил бойцам 400 тонн различной помощи.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону