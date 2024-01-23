Тимур Нагуманов поблагодарил татарстанцев, помогавших водителям фур на трассе в непогоду

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов в прямом эфире отметил работу служб, волонтёров и неравнодушных жителей к водителям, заблокированным на трассе из-за снежной бури.

«В связи с закрытием трасс водителям приходилось дневать и ночевать на трассе. У нас был организован подвоз горячего питания. Наши сотрудники МЧС и волонтеры развозили продукты питания. В рамках оказания данной помощи было роздано более 1,2 тыс. ланч-боксов. Также я знаю, что к этой работе очень активно подключились жители, особенно жители села Кульшарипово. Там была организована инициативная группа, которая тоже закупала продукты питания и развозила их водителям фур и застрявших автомобилей», — отметил он.

Нагуманов поблагодарил неравнодушных жителей района, отметив, что их помощь была особенно ценной.

«Были организованы пункты обогрева и медицинской помощи, была раздача горячего питания. Но то, что делали вы, жители, самостоятельно, — это было особенно ценно! С точки зрения именно соучастия и единения, которое вы показали, это действительно, здорово!» — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевска призвал не создавать ажиотаж из-за дефицита продуктов.