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Тимур Нагуманов озвучил даты Сабантуя в Альметьевском районе
8 июня Сабантуй состоится в Альметьевском районе, а на следующий день праздник развернется в городе. Даты утверждены Раисом республики Рустамом Миннихановым. Об этом сообщил глава района Тимур Нагуманов во время прямого эфира.
По словам спикера, в весенних работах аграрии Альметьевского района перешагнули экватор. Засеяно 58% от плановых площадей.
«Для горожан это говорит о том, что неминуем наш любимый большой праздник — Сабантуй, праздник плуга, который знаменует окончание весенне-полевых работ. Центральный майдан традиционно примет гостей, поэтому можно планировать вторые выходные июня для того, чтобы окунуться в атмосферу национального праздника», — отметил Нагуманов.
Массовые гулянья, народные игры, концертная программа — все это ждет жителей и гостей города традиционно на центральном Майдане. Подробная программа будет озвучена чуть позже, добавил глава района.
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