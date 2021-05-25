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Ру Тат
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25 мая 2021  09:56
Эльза Кузнецова

Тимур Нагуманов объяснил перебои с транспортом в Альметьевске

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Во время прямого эфира, отвечая на вопросы, глава района Тимур Нагуманов объяснил альметьевцам нехватку троллейбусов на городских маршрутах. 

«Да, действительно, у нас были проблемы с пятой тяговой подстанцией, которая не работала, так как была в аварийном состоянии, соответственно „не тянула“ нужное количество троллейбусов. Наконец-то подстанцию титаническими усилиями запустили, на данный момент она работает в штатном режиме», — отметил Нагуманов.

Глава Альметьевского района РТ подчеркнул, что нормативное количество троллейбусов уже вышло на линии. 

«Думаю, в ближайшее время альметьевцы почувствуют разницу. Троллейбусы смогут справляться с нагрузкой в час пик и вывозить всех пассажиров», — отметил он.

#альметьевский район #тимур нагуманов
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