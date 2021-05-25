Тимур Нагуманов объяснил перебои с транспортом в Альметьевске

Во время прямого эфира, отвечая на вопросы, глава района Тимур Нагуманов объяснил альметьевцам нехватку троллейбусов на городских маршрутах.

«Да, действительно, у нас были проблемы с пятой тяговой подстанцией, которая не работала, так как была в аварийном состоянии, соответственно „не тянула“ нужное количество троллейбусов. Наконец-то подстанцию титаническими усилиями запустили, на данный момент она работает в штатном режиме», — отметил Нагуманов.

Глава Альметьевского района РТ подчеркнул, что нормативное количество троллейбусов уже вышло на линии.

«Думаю, в ближайшее время альметьевцы почувствуют разницу. Троллейбусы смогут справляться с нагрузкой в час пик и вывозить всех пассажиров», — отметил он.