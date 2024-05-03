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Тимур Нагуманов о своих дедах-фронтовиках: «Мы гордимся их мужеством и стойкостью»
Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов присоединился к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья», приуроченному ко Дню Победы. Он рассказал «Татар-информу» о своих дедушках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Азгам Миннегалиев родился в 1925 году в деревне Нижний Табын (ныне Муслюмовский район). Был призван в Красную армию в январе 1943-го. Сначала он попал в 91-й запасной полк, дислоцировавшийся в Пензе, а в мае 1943-го был переведен в 1575-й зенитно-артиллерийский полк. Последний в разное время прикрывал войска различных Украинских фронтов. Принимал участие в освобождении Венгрии и Австрии.
С 1945 по 1947 год Азгам Миннегалиев проходил службу в 381-м отдельном зенитно-артиллерийском полку Центральной группы войск. Лишь в 1948 году он вернулся домой, будучи награжденным медалями «За победу над Германией» и «ХХХ лет Советской армии и флота».
Дедушка по отцовской линии — Нагуман Гареев — родился в 1898 году. Он уроженец деревни Куакбаш (ныне Бугульминский район). В годы Великой Отечественной войны самоотверженно и преданно защищал Отечество, служа в фронтовых частях.
«Подвиг наших дедов и прадедов навсегда останется в наших сердцах. Мы гордимся их мужеством и стойкостью, их любовью к Родине. Вечная память героям, отдавшим свои жизни ради будущих поколений!» — заявил Тимур Нагуманов.
В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».
Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.
Фото из личного архива Тимура Нагуманова.
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