Тимур Нагуманов назвал три стратегических линии развития Альметьевского района

Стать самой привлекательной территорией для проживания без потери качества комфортной среды; двукратно увеличить количество жителей и создать все условия для опережающего развития сектора МСП — эти три стратегически взаимосвязанные линии составляют основу успешного развития Альметьевского района Татарстана. Об этом на итоговой отчетной сессии районного Совета заявил глава муниципального образования Тимур Нагуманов. В событии принимает участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Наша главная цель — используя потенциал города, преодолеть монозависимость и получить максимальную, прежде всего экономическую, устойчивость, — отметил Нагуманов. — Конечно, нефтяная промышленность — это основа экономического благополучия района. Однако одновременно это и риск зависимости от колебаний глобального рынка. Учитывая, что здесь занято более 60% трудоспособного населения Альметьевского района, это может создать проблемы, характерные для моногородов».

По мнению спикера, району необходима постепенная диверсификация экономики без ущерба для нефтегазового сектора. Поэтому ставка делается на развитие доли МСП.

«Задача кратно нарастить долю МСП не решается в нашем случае без пропорционального увеличения численности проживающих. И это заложено в нашей стратегии до 2040 года. Таким образом вырисовываются три взаимозависимых стратегических линии развития: стать самой привлекательной территорией для проживания, обеспечив район необходимой инфраструктурой и вместительностью без потери качества среды, двукратно увеличить количество жителей и создать все условия для опережающего развития сектора МСП», — подчеркнул Тимур Нагуманов.