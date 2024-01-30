Тимур Нагуманов назвал три главных успеха Альметьевска в вопросе благоустройства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самыми впечатляющими в сфере благоустройства в Альметьевске можно назвать проекты городского озера, обновленной улицы Ленина и местного водохранилища. Таким мнением на дискуссии в Казанском Кремле поделился мэр Альметьевска Тимур Нагуманов.

«Первое — это наше широко известное городское озеро. Это была территория, которая жила сама по себе, был какой-тот пляж, катались экстремалы. Мы там реализовали в несколько этапов проект по благоустройству. Территория стала визитной карточкой. Приезжают много людей из других районов. Эта территория нам позволила развить и спортивную инфраструктуру», — начал свой рассказ градоначальник.

После благоустройства озера там начали проводить соревнования по триатлону, и теперь Альметьевск признан столицей этого вида спорта. В 2024 году в городе даже начнут строительство федерального центра, добавил Нагуманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас три основные улицы. Центральная, имени Ленина, проходит через весь город. Мы ее несколько лет реконструировали, и вы не представляете, насколько она поменялась. Там постоянно гуляют люди, кратно подорожала стоимость недвижимости. Раньше там кого только не было. Мы увидели, что буквально за год там открылись 15 кафе и ресторанов. Сейчас это комфортная среда, куда со всего города съезжаются люди, чтобы просто прогуляться. Уверен, что это получилось, потому что мы не просто там перекладывали асфальт, а подходили с умом и старались комплексно реализовать проект», — продолжил мэр Альметьевска.

Третий проект, названный Нагумановым, ещё нереализован, однако он уже считает его одним из ярчайших. Это благоустройство территории вокруг Альметьевского водохранилища.

«У нас есть шикарное водохранилище, прийти полюбоваться им можно, но как то с ним повзаимодействать — нет. Мы много лет „плясали“ вокруг него, думали, мечтали. Там пять километров периметра, нужны космические деньги. Мы заявились на конкурс по национальному проекту. В этом году мы завершаем первую очередь благоустройства. Уверен, это будет новая точка, которая по-новому раскроет территорию», — заключил Нагуманов.