Тимур Нагуманов доставил партию помощи бойцам СВО

Делегация из Альметьевского района доставила шефскую помощь для военнослужащих 430-го полка. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, данная поездка стала 17-й по счету в зону СВО.

На этот раз в поездке участвовал глава района Тимур Нагуманов. Он пообщался с бойцами и изучил, как налажен их быт.

«Также посетили позиции наших альметьевских бойцов. Командир роты провел экскурсию по блиндажам и местам службы. Видим, что работа организована профессионально, скоординированы все действия. Ребята настроены бодро и рады привету с Родины. Ежедневно, шаг за шагом наши бойцы кропотливо идут к победе. Как говорит Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, участники специальной военной операции — это настоящая элита страны!» — отметил Нагуманов.

В состав партию помощи вошли вещи первой необходимости, строительные материалы, нательное белье, продукты питания, медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи, многочисленные именные посылки и необходимое дорогостоящее оборудование, которое было приобретено благодаря поддержке предприятий Альметьевска.

В преддверии Международного женского дня бойцы передали самые теплые и искренние поздравления и приветы всем женщинам.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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