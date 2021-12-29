Тимур Нагуманов: «Альметьевску не хватает программистов и грузчиков»

Альметьевску не хватает узких специалистов, особенно в сфере IT, а также рабочих рук для машиностроителей и промышленников. Тему кадрового голода поднял на итоговой пресс-конференции глава района Тимур Нагуманов.

«У нас есть проблема обеспеченности кадрами, но она специфична. Нельзя сказать, что людей нет в принципе. Альметьевск сегодня — это не чисто город и район, а агломерация. У нас в радиусе 100 километров проживают 650 тыс. человек. Эти люди очень мобильны. Ежедневно по утрам можно увидеть вереницу машин с людьми, которые едут на работу в Альметьевск. Это маятниковая миграция, мы здесь плотно населены», — рассказал Нагуманов.

Спикер отметил, что в Альметьевском районе проблему кадров можно разделить на два вида. Так, во-первых, здесь не хватает узких специалистов, особенно в сфере IT.

«Сегодня кадровый голод среди программистов и айтишников в России колоссальный, но он касается не только Альметьевска, но и всего мира. Сегодня айтишник стал стоить очень дорого. Это та профессия, которая невероятно сильно оценена на рынке. Знаю, что коллеги из „Татнефти“ и „ТаграСа“ тоже постоянно хантят огромное количество айтишников», — сказал мэр.

Также не хватает специалистов у промышленников, машиностроителей и металлургов. «Однако в этом вопросе есть хорошее подспорье — Альметьевский политехнический колледж — ведущий ссуз не только в Татарстане, но и Поволжье, который готовит ребят к качественным и хорошим профессиям», — отметил градоначальник.

В городе не хватает и обслуживающего персонала: продавцов, кассиров в супермаркетах, грузчиков.

«Здесь есть вопрос: иногда компании не готовы платить те деньги, которые люди хотят получать за эту работу. Проблема есть, над ней надо работать. Мы работаем, продвигая вперед образование», — резюмировал Нагуманов.