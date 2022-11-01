Тимур Нагуманов: Альметьевский район задачи по частичной мобилизации выполнил

Альметьевский район задачи по частичной мобилизации и дальнейшему направлению бойцов в войсковые части выполнил. Последние отправки были завершены на прошлой неделе, сообщил во время прямого эфира глава района Тимур Нагуманов.

«С ребятами мы постоянно на связи. Первая часть, которую мы отправляли месяц назад, начала убывать из мест боевого слаживания для дальнейшего нахождения на местах воинской службы. Те ребята, которые отправлялись в последнюю неделю, находятся пока под Казанью», — сказал мэр.

В ближайшее время планируются очередные встречи с мобилизованными земляками. Такая поездка планируется 4 ноября на «Казань экспо», где будет организован концерт с участием творческих коллективов. «Провожая каждую группу, я им всегда говорил, что мы с ним не прощаемся надолго, а ждем их как можно скорее героями и победителями», — отметил Нагуманов.

По всем вопросам семьи мобилизованных могут обращаться в Штаб по телефону 8 (8553) 26-01-01, все звонки берутся в работу. На сегодняшний день поступило около 400 обращений.

«Каждое утро мы начинаем планерку с этих вопросов, на которые в течение дня стараемся найти решения. Семьи мобилизованных постоянно под нашим патронажем», — сообщил градоначальник.

Также для детей семей мобилизованных граждан предусмотрены специальные льготы: освобождение от оплаты за садик; освобождение от платы за образовательные кружки и дополнительные медицинские услуги в детских садах; освобождение от платы за горячее питание школьников с 1 по 11 классы; первоочередное зачисление в группы продлённого дня школьников с 1 по 6 классы; освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлениям образования, спорта, культуры, а также Управлению по делам детей и молодежи.