На главную ТИ-Спорт 3 марта 2026 08:30

Тимур Лепсая: «Рожков - очень горячий лот для топ-клубов РПЛ»

Фото: rubin-Kazan.ru

Экс-спортивный директор «Балтики» Тимур Лепсая в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу» высказался о самых дорогостоящих игроках «Рубина».

«Рожков – очень горячий лот. Насколько мне известно, у него не самые сумасшедшие отступные прописаны в контракте. Про него думают все топы. Но у него уже не маленькая зарплата. Даку? С его новым контрактом – это тяжелая история. А куда его?», – сказал Лепсая.

Контракт Ильи Рожкова с «Рубином» рассчитан до июня 2028 года. Мирлинд Даку прошлым летом переподписал соглашение с казанцами до 2029 года.

