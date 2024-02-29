Тимур Камалетдинов: «Я рад, что Президент уделяет столько внимания участникам СВО»

Глава Форпоста Тимур Камалетдинов сообщил «Татар-информу», что поддерживает инициативы Владимира Путина и внимательно следил за обращением к Федеральному Собранию.

«Я очень рад, что Владимир Путин продолжает уделять внимание поддержке участников СВО. По возвращении, они смогут получать образование через программу "Время героев". Это значит, что люди смогут адаптироваться, получить новые профессии и новые возможности для дальнейшего роста и развития. Также я считаю важным программы "Земский доктор" и "Земский учитель". Учитель – важная профессия, учитель влияет на умы наших детей. Благодаря программе "Земский учитель" ребята в селах и малых городах смогут расти с хорошим образованием», – сказал он.