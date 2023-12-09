news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 9 декабря 2023 11:59

Тимур Камалетдинов: «Владимир Путин вернет России статус самой могущественной державы»

Скопировать ссылку

Выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок – это правильное решение. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Владимир Путин – это единственный лидер на данный момент, который сможет продолжить двигать нашу страну вперед. Это лидер, которого уважают во всем мире, что бы про него не говорили враги. Многие из них его боятся. Так что в наше время глобальных перемен, мне кажется, он просто обязан продолжить начатый путь и вернуть России статус самой могущественной державы», – сказал он.

#президентские выборы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100