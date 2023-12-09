Тимур Камалетдинов: «Владимир Путин вернет России статус самой могущественной державы»

Выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок – это правильное решение. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Владимир Путин – это единственный лидер на данный момент, который сможет продолжить двигать нашу страну вперед. Это лидер, которого уважают во всем мире, что бы про него не говорили враги. Многие из них его боятся. Так что в наше время глобальных перемен, мне кажется, он просто обязан продолжить начатый путь и вернуть России статус самой могущественной державы», – сказал он.