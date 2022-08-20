Тимур Камалетдинов: Патриот — это тот, кто доносит бумажку до урны

Патриотическое воспитание в российских школах необходимо, однако это не должно уходить в формальность. Об этом директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов рассказал в «Интервью без галстука», опубликованном на «Татарстан 24».

«Сейчас ведется работа над тем, чтобы создавать общий фон у молодежи, в котором они погружены в патриотизм, — пояснил гость программы. — Есть такое понятие — патриотизм малых форм, где мы как раз-таки работаем с молодежью, рассказывая о том, что патриот — это тот, кто, в первую очередь, не выкидывает бумажку на землю, доносит ее до урны. Это тот, кто делает так, чтобы у него во дворе, в его районе, регионе было чисто и был порядок».

Камалетдинов посчитал, что такой подход важен, поскольку именно благодаря любви к своему дому, району, городу, республике и стране Россия станет самой могущественной страной в мире.