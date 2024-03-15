Тимур Какохо: У граждан есть возможность определить вектор развития государства

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации стартовали сегодня во всех регионах страны, в том числе и в Татарстане. У граждан есть возможность выбрать вектор развития страны на ближайшее будущее, отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Тимур Какохо.

«Я отвечу как юрист: у нас есть конституционное право – право каждого гражданина принимать участие в управлении делами государства. Гражданин может это сделать как самостоятельно, так и через своих представителей. Это депутаты муниципального, регионального, федерального уровней, в том числе и через выборы и глав регионов, и Президента. Сегодня у нас идут выборы Президента РФ, у граждан есть такая возможность [проголосовать], они реализовывают свое право, определяют вектор развития государства на протяжении дальнейших 6 лет», – прокомментировал собеседник агентства.

15 в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).