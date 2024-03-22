Тимур Какохо: Самые спокойные выборы за последние 13 лет

Выборы Президента России в Татарстане оказались самыми спокойными за последние 13 лет. Об этом заявил председатель исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо на заседании экспертного клуба «Волга».

«За последние 13 лет — это самые спокойные выборы, где не было большого количества фейковой информации о возможных нарушениях», — заявил он.

По его словам, особенность выборов этом году заключалась в том, что был сформирован институт общественного наблюдения, который включает помимо наблюдательского сообщества еще и центр общественного наблюдения.

Какохо подчеркнул, что помимо наблюдения непосредственно за участками голосования была также сформирована мониторинговая группа, которая проверяла все социальные сети и медиаресурсы.

«Что интересно, если в предыдущие годы пытались каким-то образом сформировать какие-то нарушения: видеоролики, фотосюжеты с различных регионов, то в этом году такого не было», — выразил уверенность он.

По его словам, единственный случай, имевший место в Татарстане, — один из жителей пришел на избирательный участок и во время голосования пытался проводить опрос, что запрещено.

«Однако общественный наблюдатель оперативно начал снимать это на камеру и сделал несколько замечаний, после которых этот житель покинул участок. Других ситуаций подобного рода не было», — уточнил юрист.