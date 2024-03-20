Тимур Какохо: Открыто сформированные результаты выборов люди принимают и уважают

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Итоговая явка на выборах Президента РФ в Татарстане составила 84,61%, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 88,74% избирателей. Такие показатели говорят о высоком уровне доверия граждан к избирательной системе и о высоком уровне ее организации, считает эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Тимур Какохо.

«Граждане должны четко видеть прозрачность выборов, и за последние годы для этого было многое сделано. Избиратели сейчас могут наблюдать за выборами лично из центра общественного наблюдения, отслеживать карту сообщений „Независимого общественного наблюдения“», — напомнил он.

Тимур Какохо также рассказал, что во время восьмых по счету выборов Президента РФ был сформирован двуединый контроль. Избирательные участки оборудовали видеокамерами, которые в режиме реального времени транслировали все происходящее в дни голосования. Кроме того, наблюдатели Общественной палаты осуществляли фото- и видеофиксацию всех ключевых выборных этапов, в том числе и инцидентов, которые могли произойти на участках.

В Татарстане, например, наблюдатели за 3 дня опубликовали более 11 тысяч сообщений на портале НОМ24. В Центре общественного наблюдения осуществляли мониторинг более 350 человек, в том числе международные эксперты и наблюдатели.

«В этих условиях люди охотно идут голосовать, так как видят, что их голос будет учтен. И те результаты, которые формировались открыто, можно сказать, у них на глазах, они принимают и уважают», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.