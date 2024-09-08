Сердце общественного контроля: татарстанцам рассказали о работе наблюдателей

Член Общественной палаты РФ Тимур Какохо в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ рассказал, как выстроена работа по общественному контролю за выборами и какова роль наблюдателей в день голосования.

«Общественная палата — это сердце общественного контроля, где расположена вся инфраструктура по наблюдению. В ситуационном центре работают более 300 участников и 30 юристов. В день голосования они взаимодействуют с наблюдателями как с момента открытия избирательного участка, так и на протяжении всего дня», — сказал гость студии.

На этот час поступило 1565 информационных сообщений.

«Таким образом мы видим, что наблюдатели находятся на своих местах, осуществляет мониторинг и отвечают на наши вопросы», — отметил он.

Их подготовка была сложной и кропотливой.

«Более чем за месяца мы побывали практически в каждом муниципальном районе. В городе Казани и в Набережных Челнах также провели обучение. Обучение состояло из трехчасового марафона. Разбирали юридические кейсы — опыт коллег из соседних регионов», — пояснил гость.

За выборами сегодня следят 16 тыс. наблюдателей.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.