Культура 19 декабря 2025 20:33

Тимур Кадыров: Путин отметил вклад Татарстана в укреплении межнационального единства

Во время прямой линии Президент России Владимир Путин высоко отозвался о вкладе Татарстана в укрепление и сохранение межнационального мира и согласия. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор дома дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

«Владимир Путин высоко оценил работу по сохранению мира и согласия между народами, которая проводится в Татарстане. Такая деятельность ведется по всей стране. Неслучайно следующий год объявлен годом единства народов России», – подчеркнул собеседник агентства.

Татарстан может служить примером для многих регионов России и даже других стран по поддержанию мира и согласия между народами, уверен Кадыров.

