Тимур Гурцкая подтвердил интерес «Локомотива» к форварду «Рубина» Мирлинду Даку

Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный агент Тимур Гурцкая в выпуске на Youtube-канале «Это футбол, брат» рассказал, что «Локомотив» был готов вести переговоры по трансферу форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

По его словам, Даку – единственный форвард, с которым «железнодорожники» были готовы вести переговоры. Однако у них не было нужной суммы в размере 10-ти миллионов евро.

«Трансформерные сделки в духе: "Давайте мы вам кого-то дадим, здесь доплатим, тут переведем", по всей видимости, не устраивают "Рубин". Ну и я не знаю позицию Даку. Что бы ему "Локомотив" дал больше, чем "Рубин"? Наверное, если только то, что Москва. Но и Казань отличный город, он там царь и Бог. Вообще не вижу ни одного плюса для него», – сказал Гурцкая.

Напомним, Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023-го года. В текущем сезоне он идет на третьем месте в списке лучшим бомбардиров РПЛ с девятью голами, уступая Алексею Батракову (10) из «Локомотива» и Манфреду Угальде (15) из «Спартака».

Первую часть РПЛ «Рубин» завершил на восьмом месте в таблице.