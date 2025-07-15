Тимур Гурцкая объяснил, почему «Рубин» будет бороться за шестое место в новом сезоне

Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах «Рубина» в сезоне РПЛ 2025/26.

«"Рубин" выполнил две основные задачи: сохранил связку Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку, которая в конце сезона смотрелась очень прилично и купил центрального защитника Дениля Мальдонадо. Не знаю силу румынского чемпионата, но наверно, Рашид Рахимов знает, как выбирать защитника, раз его привезли. Я думаю, что он сильнее, чем Ашурматов. Я жду от "Рубина" подъем на одну ступеньку. Мне кажется, что они способны это сделать», – сказал Гурцкая в эфире «Это футбол, брат».

Напомним, казанцы недавно продлили контракт с Мирлиндом Даку до 2029 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 45-ю баллами.