news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 июля 2025 12:34

Тимур Гурцкая объяснил, почему «Рубин» будет бороться за шестое место в новом сезоне

Читайте нас в
Телеграм
Тимур Гурцкая объяснил, почему «Рубин» будет бороться за шестое место в новом сезоне
Фото: rubin-kazan.ru

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах «Рубина» в сезоне РПЛ 2025/26.

«"Рубин" выполнил две основные задачи: сохранил связку Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку, которая в конце сезона смотрелась очень прилично и купил центрального защитника Дениля Мальдонадо. Не знаю силу румынского чемпионата, но наверно, Рашид Рахимов знает, как выбирать защитника, раз его привезли. Я думаю, что он сильнее, чем Ашурматов. Я жду от "Рубина" подъем на одну ступеньку. Мне кажется, что они способны это сделать», – сказал Гурцкая в эфире «Это футбол, брат».

Напомним, казанцы недавно продлили контракт с Мирлиндом Даку до 2029 года. В минувшем сезоне албанец забил 15 мячей за «Рубин» в РПЛ. Тем самым форвард стал вторым в таблице бомбардиров Премьер-лиги сезона 2024/25. Первое место в рейтинге занял нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 17 голами.

«Рубин» финишировал на седьмом месте в таблице РПЛ сезона 2024/25 с 45-ю баллами.

#фк рубин #премьер-лига #спорт #футбол #Мирлинд Даку
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

В Татарстане четыре пляжа не соответствуют гигиеническим требованиям

14 июля 2025
«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

«Это уже какой-то терроризм»: казанца судят за мошенничество с платежками за ЖКУ

15 июля 2025