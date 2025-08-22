news_header_top
22 августа 2025 15:43

Тимур Билялов сыграет с «Динамо» впервые после травмы. Полный состав «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных медиа объявил состав на контрольный матч с московским «Динамо».

В воротах впервые в нынешнем межсезонье сыграет Тимур Билялов. Он лечился после полученной травмы во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина с тем же московским «Динамо». Михаил Бердин будет его сменщиком в этой игре.

Первое звено составили Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Никита Лямкин и Митчелл Миллер в защите.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Напомним, начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени, на льду «ВТБ Арены».

