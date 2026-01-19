Фото: ak-bars.ru

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал четвертым вратарем в истории КХЛ, одержавшим 200 побед. Сегодня во Владивостоке казанцы обыграли местный «Адмирал» со счетом 5:2.

Рекордсменом по победам в КХЛ среди вратарей является экс-голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин (378). 299 побед на счету Александра Еременко (299). 258 побед оформил Константин Барулин.

В текущем сезоне КХЛ на счету Тимура Билялова три «сухих» матча. После 48 матчей «Ак Барс» располагается на втором месте Восточной конференции.