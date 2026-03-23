Тимур Билялов с первых минут начнет стартовую встречу серии с «Трактором»
«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал стартовый состав на дебютную встречу серии с «Трактором».
Матч в столице Татарстана начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.
Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:
Вратарь: Тимур Билялов (Максим Арефьев)
Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Лямкин – Миллер)
Второе звено: Хмелевский – Семенов – Тодд (Карпухин – Марченко)
Третье звено: Денисенко – Фисенко – Яшкин (Фальковский – Терехов Степан)
Четвертое звено: Бровкин – Кателевский – Пустозеров.
Также в заявку на игру попали нападающие Егор Потапов и Радэль Замалтдинов.