23 марта 2026 18:37

Тимур Билялов с первых минут начнет стартовую встречу серии с «Трактором»

Тимур Билялов с первых минут начнет стартовую встречу серии с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал стартовый состав на дебютную встречу серии с «Трактором».

Матч в столице Татарстана начнется сегодня в 19:30 по московскому времени.

Состав «Ак Барса» на матч с «Трактором»:

Вратарь: Тимур Билялов (Максим Арефьев)

Первое звено: Барабанов – Сафонов – Галимов (Лямкин – Миллер)

Второе звено: Хмелевский – Семенов – Тодд (Карпухин – Марченко)

Третье звено: Денисенко – Фисенко – Яшкин (Фальковский – Терехов Степан)

Четвертое звено: Бровкин – Кателевский – Пустозеров.

Также в заявку на игру попали нападающие Егор Потапов и Радэль Замалтдинов.

