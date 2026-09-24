Тимур Билялов проведет третий матч подряд в старте

Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

Игра пройдет в Новосибирске и начнется в 15:30 мск.

В составе казанцев три изменения по сравнению с предыдущей игрой: вернулись в заявку защитник Степан Терехов и форвард Никита Дыняк, они заменят Игоря Бардина и Максима Быкова соответственно.

Седьмым защитником вместо Александра Иванова заявлен Андрей Дульнев.

Третий матч подряд в старте проведет Тимур Билялов.

«Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции — 11 очков после восьми матчей.

«Сибирь» расположилась на 10-й строчке Востока — пять очков в семи играх.

Полный состав: