Тимур Билялов остается в «Ак Барсе» еще на 2 сезона

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Казанский «Ак Барс» официально объявил о продлении контракта с вратарем Тимуром Биляловым. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

«Тимур Билялов остается в Казани! „Ак Барс“ продлил контракт с голкипером ещё на два сезона. Желаем Тимуру уверенной игры и новых побед в составе „Ак Барса“!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Билялов провел 47 матчей, одержал 29 побед, трижды сыграл «на ноль» и завершил сезон с коэффициентом надежности 2,35 и процентом отраженных бросков 91,9%.

В плей-офф голкипер вышел на пик формы — в 18 матчах он отражал 92,8% бросков и помог команде добраться до финала Кубка Гагарина, где «Ак Барс» уступил ярославскому «Локомотиву».