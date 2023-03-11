Тимур Беляков: «Спроси в Европе про “Ак Барс” – никто не скажет, а “Рубин” там все знают»

Тимур Беляков: «Рубин» – это любовь всей моей жизни. С 1981-го года я фактически не пропускал ни одного матча»

Скриншот видео ютуб-канала ФК «Рубин» Rubin TV

«В последние годы я получал в “Рубине” ноль. Но я работал не за зарплату»

Тимур, вы возвращаетесь в родной клуб спустя полтора года. Как вы отреагировали на предложение?

Как сменилось руководство клуба, сам я никаких действий не предпринимал. Единственное, было очень приятно, что мне позвонил лично Дмитрий Анатольевич Самаренкин и спросил, вернусь ли я. Естественно, я согласился. Потому что «Рубин» – это любовь всей моей жизни. С 1981-го года я фактически не пропускал ни одного матча: не только диктором, но и болельщиком, в том числе и выездным. Я всех игроков помню. И Юрия Уткульбаева, и Олега Нечаева, еще когда они дебютировали пацанами.

Ваш уход летом 2021-го сопровождался конфликтом. Что случилось и почему вас убрали?

Как вы думаете, сколько я получил в «Рубине» за то время, что в клубе работал Иван Бодылевский (бывший руководитель медиаслужбы, – прим. Т-и)? Ноль. Я даже не стал обращаться. Мне предлагали подать заявление на Рустема Сайманова (бывший генеральный директор «Рубина», – прим. Т-и) о возбуждении уголовного дела за невыплату заработной платы. Но я не стал, потому что считал, что это будет против клуба.

«Мне предлагали подать заявление на Рустема Сайманова о возбуждении уголовного дела за невыплату заработной платы. Но я не стал» Фото: © «Татар-информ»

Что за недопонимание у вас было с Бодылевским?

В свой первый день после прихода в «Рубин» я намекнул ему, что не могу простить эчпочмаков. Когда он, работая в «Ростове», назвал всех нас эчпочмаками. Я не знаю ни одного человека, который, уходя из клуба, оскорблял болельщиков. Как его вообще обратно взяли?

Как вы работали с Иваном в таких условиях почти три года?

Мы с ним не работали и никак не контактировали. Я не требовал зарплату. Он думал, что я сломаюсь и уйду, но я работал в «Рубине» не за зарплату. Опять-таки, я не стал в этом копаться, позоря клуб.

«Я намекнул Ивану Бодылевскому, что не могу простить эчпочмаков... Я не знаю ни одного человека, который, уходя из клуба, оскорблял болельщиков» Скриншот соцсетей Бодылевского

Как с вами попрощались?

Никак. Бодылевский мне сообщил, и всё. А после того как в соцсетях начали об этом писать, клубный сайт выложил небольшой пост с «благодарностями» Тимуру Белякову и Иннокентию Токмину.

«При Бердыеве в “Рубине” висела чемпионская аура. Все были больны одним делом»

С точки зрения болельщика, как вам все перестановки в «Рубине»?

Если говорить о тех, кто пришел, то там сплошь и рядом профессионалы. Гусев – профессионал, Самаренкин – профессионал. Айбатов – не профессионал? Он величайшего уровня специалист. Потому что Александр Рустемович – это «+6 очков» для «Рубина».

«Александр Рустемович [Айбатов] – это «+6 очков» для «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

Что вы имеете ввиду?

Была одна история, когда один очень известный судья поставил в наши ворота пенальти. В то время был администратор Валерий Кузьмин, сопровождающий судей. И они после игры ужинают, и Валера ему говорит: «Ну что ты за пенальти поставил? Там же не было точки». А тот отвечает: «Ну ты сам все понимаешь». Так вот после игры подписывать протокол и затем смотреть в глаза Айбатову не то же самое, что какому-то неизвестному человеку без авторитета в российском футболе. Именно поэтому я говорю и уверен, что Александр Рустемович – это «+6 очков» для «Рубина».

А если ты будешь огульно критиковать всех судей, вот мы бедные, а они нас душат. Так они и будут тебя поддушивать. Это я могу сказать на примере своей основной профессии [адвокат]. Федеральные судьи далеко не дураки, поверьте, интеллект их гораздо выше, чем в среднем по стране. И если ты будешь считать себя умнее их и демонстративно критиковать решения, ты, несомненно, получишь плохой результат.

Отсылка на Леонида Слуцкого?

Я не знаю, о ком вы (смеется). Поэтому, когда убрали профессионалов, я сразу сказал – «-6 очков». И причем это не подкупы, а просто авторитет людей и клуба.

«При Курбане Бердыеве клуб и команда были единым целым» Фото: © «Татар-информ»

В любом спортивном клубе очень много незаметных людей, которые работают на победу. При Курбане Бердыеве у сотрудников были шикарнейшие качества, о которых я узнал от работников низшего звена. Во-первых, признаком плохого тона было не прийти на матч. Ты в клубе работаешь, значит, ты должен быть на игре. Это не для того, чтобы увеличить посещаемость, их там не так много, их незаметно будет. Просто вы – единая команда. Во-вторых, премии за победы основной команды давались всем: от уборщиц до рабочих.

Мелочь, но, допустим, когда команда после поражения едет после игры с водителем, футболисты понимают, что они лишили своего водителя маленькой премии. Клуб и команда были единым целым. Не знаю, верите ли вы в это, но когда в чемпионские времена заходил на базу клуба, в воздухе висела аура. Все были больны одним делом. Не знаю, чья это была заслуга, но тогда я понял, что не только деньги выигрывают чемпионат.

«Уткульбаев – думающий тренер. Когда его назначили в “Рубин”, я подумал: ну наконец!»

Вы сказали, что хотели бы видеть Уткульбаева главным тренером еще в 2016-м году. Вы с ним знакомы?

Да, я знаком. Общаться не общаюсь, но в записной книжке его телефон у меня есть. Я даже не знаю, как к нему обращаться, когда теперь встретимся. Все-таки теперь он главный тренер основной команды. Но пусть и Юрий Анварыч, и Олег Михайлович Нечаев младше меня, но я всегда называл их по отчеству. Для меня он Анварычем и будет. Анварыч – думающий тренер. И когда его назначили в «Рубин», я подумал: ну наконец! Просветлило, что надо ставить казанского тренера.

«Юрий Анварыч [Уткульбаев] не будет давать красивых интервью, самопиариться, но его команда всегда будет давать стабильный результат» Фото: rubin-kazan.ru

Его часто сравнивают с Бердыевым и даже называют учеником Курбана Бекиевича.

Я видел «Рубин-2» при Уткульбаеве – это не простое копирование схемы Бердыева. Но я вам скажу так. У меня есть друг, который болеет за ЦСКА, когда-то он сказал великолепную фразу: «На бердыевский «Рубин» можно смотреть только если ты болеешь за эту команду». Я хочу в Премьер-лигу, и мне все равно, с каким футболом команда туда выйдет. Иногда матчи «на зубах» даже интереснее, чем те, где ты пять штук напинал в бей-беги. Красиво, нет спору, но результат не такой, какой я хотел. Бердыев давал результат, за это его можно уважать.

«Мое мнение – “Рубин-2” нужно возрождать»

Есть ли у вас истории, связанные с Бердыевым?

Да, расскажу одну такую. На стадионе «Рубин» есть основное поле, а есть маленькое, где играл «Рубин-2». И как-то в ходе матча я увидел, что Бердыев встал за воротами и остался после игры. Тогда команду как раз Уткульбаев тренировал, а Бекиевич начал молодым ребятам, которых он, может, и никогда не потренирует, что-то объяснять. Он принес доску и минут двадцать-тридцать что-то им показывал. Это был профессионал однозначно.

«Бердыев был профессионал однозначно» Фото: © «Татар-информ»

Что вам не нравилось в Бердыеве?

Мне как болельщику не нравилось привлечение иностранцев в Академию и команду. Я всегда болею за ребят с соседнего двора. Для меня в «Рубине» всегда были свои игроки и не свои. Например, Рыжикова спроси, какой город у него является второй Родиной. Он скажет – Казань, хотя даже здесь не родился. Для меня он родной футболист, как и Карадениз, как и Вадим Попов, как и Князев. Хотя они все родом и не из Казани.

Вернемся к Уткульбаеву.

Я не скажу, что у него какой-то фееричный футбол, но в командах, которые он тренировал, всегда был дух. Юрий Анварыч не будет давать красивых интервью, самопиариться, но его команда всегда будет давать стабильный результат, причем и при недостатке финансирования. Он умеет работать с тем, что есть.

Что думаете о «Рубине-2»?

Мое мнение – команду нужно возрождать. Есть пацаны, которые находятся на грани перехода из юношеского футбола во взрослый, но их надо еще посмотреть. В те годы «Рубин-2» был правильно организован – там не были все молодые, были и дядьки: Рашид Зайнутдинов, Валерий Алескаров, которые запросто могли высказать: «Я, пропахав в футболе 20 лет, играю. А ты почему, пацан, не пашешь, ты почему ноги убрал?»

Кстати, Бердыев не чурался отправлять в дубль игроков основного состава. Правда, тому же Анварычу это не сильно нравилось. У него там свои задачи, а Бердыев ему какого-нибудь Карлоса Эдуардо сплавляет на воспитание или на набирание формы.

«Испанцев не нужно было приглашать. Не только Хави Грасию, но и весь паровоз вместе с ним – Санчесов, Гарсий» Фото: metshin.ru

«Меня в Барселоне испанцы останавливали, когда в бейсболке “Рубина” отдыхал»

Каким был «Рубин» при Ильсуре Метшине?

«Когда в «Рубин» зашел Ильсур Раисович, я сразу увидел ошибки менеджеров, которые зашли с ним в клуб. Первая ошибка, что испанцев не нужно было приглашать. Не только Хави Грасию, но и весь паровоз вместе с ним – Санчесов, Гарсий. Гарсии я однажды вообще замечание сделал. «Рубин» проиграл какому-то небольшому клубу, а он выходит и ржет. Я выловил его в подтрибунке и говорю: нельзя так относиться к нашему клубу. Он вышел, сел в машину и довольный уехал. Грубо говоря, Карадениз и Домингес такими не были. Для них «Рубин» был родным клубом.

Вы как-то высказывали свое мнение о испанцах руководству?

В то время «Рубин» курировал один человек, не буду говорить, кто это. И я через него мог бы передать то, что думаю об ошибках, которые могут в будущем повлиять на положение клуба. Так вот, уже тогда, в 2016-м году, я сказал ему: поставьте главным тренером Юрия Уткульбаева, а не заключайте контракт с испанцем, и вы получите три года индульгенции, как бы команда ни играла, потому что тренер наш. А мне просто похлопали по плечу и сказали: «Не переживай, Универсиаду выиграли и с «Рубином» справимся. Через год будем чемпионами». В тот момент я понял, что будет с клубом.

Я не спорю, что Универсиада очень много дала Казани. Но тот же Курбан Бердыев городу дал не меньше с точки зрения узнаваемости. Вот спроси в Европе про «Ак Барс» – никто не скажет, а «Рубин» там все знают. Меня в Барселоне испанцы останавливали, когда в клубной бейсболке отдыхал на пляже. Прошло уже столько лет, а «Рубин» болельщики «Барселоны» все еще помнят.

«Диктора, который будет кричать и визжать, попросту не услышат» Скриншот видео Rubin TV

«Я слышал, что меня критикуют за безэмоциональность. Но диктор – лицо официальное»

Сейчас помимо вас в клуб также заходит Sellout. Как вы будете работать вместе?

Да, в первых двух матчах я точно буду работать с ними. Насколько мне известно, Sellout также на ближайшее время заключил контракт с Иннокентием. С Кешей мне работать всегда было комфортно. Во-первых, сколько лет вместе. Во-вторых, он и не только ведущим, но и диктором может отработать спокойно.

Как вы реагируете на критику в ваш адрес, что вы недостаточно эмоциональны и так далее?

Диктор – лицо официальное, и он есть в регламенте проведения соревнований. Да, я слышал, что меня критикуют: «Почему нет живости?» или «Чего ты как на вокзале объявляешь». Дело в том, что ведущий не может эмоционально произнести информацию про маски во времена коронавируса, а после этого в случае беспорядков обратиться к болельщикам с призывами о корректном поведении и так далее. Диктора, который будет кричать и визжать, попросту не услышат.

«С Кешей мне работать всегда было комфортно. Во-первых, сколько лет вместе. Во-вторых, он и не только ведущим, но и диктором может отработать спокойно» Фото: Rubin TV

Можете привести пример?

Помню, как-то раз с Иннокентием была ситуация, когда в 2012-м году парень договорился с руководством клуба и хотел сделать предложение – он болел за «Рубин», а она за «Спартак». И сотрудники полиции не стали пускать его к ней. Все в шоке, там целая комбинация была проведена, чтобы это все было сделано неожиданно, и вот мероприятие на грани срыва. Кеша никак не мог договориться с сотрудниками и пройти на поле. Я это увидел, взял микрофон и обратился к сотрудникам полиции, чтобы они пропустили парня. Они подчинились, и все прошло хорошо. Поэтому разделение на ведущего и диктора абсолютно правильное. Коронавирус это убил, но сейчас все снова встало на свои места.

Что касается Иннокентия, то я считаю его, наверное, самым грамотным и опытным ведущим в Татарстане. И Rubin TV при нем был очень креативным. Считаю, что нужно телеобозрение возвращать. Потому что выкладывать красивые, качественные ролики – это не работа с болельщиками. Ну хорошо, Слуцкий станцевал, спел, я поставил лайк, и что? Работа с болельщиками – это тяжкий труд, и в случае «Рубина» за каждого человека нужно бороться. К слову, несмотря на то что все говорят, какой раньше был закрытый клуб, маркетологам было работать проще, чем в последние годы.

«Шастина – символ “Ак Барса” на уровне Морозова, Билялетдинова или Столбуна»

То есть инициатором вашего возвращения был исключительно клуб?

Вы знаете, клуб тоже наверняка пришел к этому решению не просто так, а возможно, советуясь с болельщиками. Хотя я не знаю, таких вопросов им не задавал, не интересовался. Но бывали случаи на матчах, когда болельщик приходил ко мне и говорил: «Я на ваших матчах вырос и теперь вот сына к вам привел».

«Глубоко уважаю Людмилу Шастину, очень глубоко. Потому что лично для меня она стала символом «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Для старых болельщиков «Рубина» вы, возможно, так же значимы, как Людмила Шастина для болельщиков «Ак Барса».

Честно говоря, глубоко уважаю Людмилу Шастину, очень глубоко. Потому что лично для меня она стала символом «Ак Барса» на уровне Алексея Морозова, Зинэтулы Билялетдинова или Сергея Столбуна. Я был мальчишкой, когда ходил на хоккей, и уже тогда она работала диктором. И когда одно время вместо нее там работал другой диктор, мне было не по себе. Возможно, есть такие болельщики «Рубина», которым не по себе сейчас, и не исключаю, что старые болельщики стояли за мое возвращение.

Вы были знакомы с Людмилой?

Нет, не общались. Но раскрою секрет, когда она уже заканчивала свою карьеру, у меня было предложение из «Ак Барса». Я сказал, что когда Шастина сама скажет: «Я закончу», тогда можно разговор вести, это во-первых. А во-вторых, после этого я подошел к Айбатову и сообщил ему, что поступило такое предложение и как он смотрит на совместительство. Тогда он мне выдал шикарную фразу: «Диктором можно быть только у одного клуба. Или ты футбольный диктор, или ты бегаешь по профессии». После этого предложения от разных клубов поступали неоднократно, но я всегда сразу отказывал.

Сейчас вы ходите на хоккей?

Я перестал быть активным болельщиком «Ак Барса» еще со времен образования КХЛ. Хоккей мне не интересен, потому что я не согласен с его принципами. К примеру, условный «Дизель» пензенский не сыграет с «Ак Барсом» или «Металлургом». А искусственно созданные команды мне никогда не были интересны. Чем футбол хорош и за что я его обожаю – в нем есть спортивный принцип. И мы его сейчас видим на примере Казани. Не смог – до свидания, в Первую лигу. Исправляй ошибки и возвращайся.

На анонсе скриншот видео Rubin TV