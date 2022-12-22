Российский режиссер Тимур Бекмамбетов продал российскую часть своей киностудии Bazelevs. Покупателями выступили генеральный продюсер компании Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов, пишет РБК со ссылкой на Рустамову и представителя режиссера, который подтвердил факт сделки.

Отмечается, что продажа затронула только российское юридическое лицо ООО «Базелевс», за которым останутся права на русскоязычный контент. Новая совладелица студии не назвала сумму сделки, однако сообщила, что ее обеспечила выручка компании за этот год.

Сейчас, по словам Рустамовой, студия работает с Бекмамбетовым «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», так как он полностью вышел из российского бизнеса. Она также утверждает, что решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад» по причине желания режиссера отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы.

Киностудия Bazelevs основана Бекмамбетовым в 1994 году. На ней, в частности, были сняты фильмы «Ночной дозор», «Елки» и «Горько!». С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией.