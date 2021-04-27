Тимур Бекмамбетов намерен выпустить вертикальную версию фильма «Девятаев» в конце июня

Вертикальная версия военного блокбастера «Девятаев» может выйти на онлайн-платформе уже в июне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил режиссер картины Тимур Бекмамбетов.

«Вертикальная версия появится не скоро, поскольку так устроен релиз фильма, что сначала люди ходят в кинотеатр, и это продлится весь май. Потом, в конце июня, выйдет вертикальная цифровая версия на платформе Kion», — объяснил кинематографист.

Сейчас команда создателей картины занимается производством вертикальной версии, которая будет несколько отличатся от горизонтальной. «Там (в вертикальной версии — прим. Т-и) история рассказывается по-другому. В театральной версии ты больше смотришь на события, а в вертикальной на человека, его переживания и чувства», — подчеркнул кинорежиссер.

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря, находившегося рядом с полигоном Пенемюнде, летчика-истребителя Михаила Девятаева. Герою вместе с группой советских солдат из девяти человек удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и сбежать из плена. Главную роль в фильме исполнил актер Павел Прилучный.