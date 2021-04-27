Тимур Бекмамбетов планирует снять сериал о жизни Михаила Девятаева в Казани

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов собирается снять сериал о жизни Героя Советского Союза Михаила Девятаева в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам кинематографист.

«Есть мечта сделать продолжение фильма в виде сериала, рассказывающего о 12 годах жизни Девятаева после войны. Мы рассказывали про приключения, а хочется рассказать про его жизнь в Казани», — пояснил Бекмамбетов.

Сериал будет посвящен жизни летчика в столице Татарстана до войны, во время нее и после ее завершения. После полученного в 1941 году ранения Девятаев некоторое время служил в санитарной авиации и часто бывал в Казани.

«Я не знаю, как и когда это случится (съемки сериала — прим. Т-и). Всё во многом зависит от того, как примут фильм. Если людям будет интересно, мы снимем. Актер замечательный (Павел Прилучный — прим. Т-и) у нас уже есть», — поделился кинорежиссер.

Работа над сериалом могут начаться примерно через полтора года, уточнил Тимур Бекмамбетов.