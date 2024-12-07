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Тимур Батрутдинов и Илья Фарфель привезли в Казань фильм «Звезды в Сибири»
Режиссер Илья Фарфель и актер Тимур Батрутдинов привезли в Казань новогоднюю комедию с говорящим названием «Звезды в Сибири».
«Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы — из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета», — сообщается в синопсисе фильма.
«Звезды в Сибири» — это почти полуторачасовая (1 час 17 минут) картина про злоключения звезд в заснеженной тайге, которая не претендует на высокие лавры и награды, но точно попадает в свою аудиторию. Легкий, редко переходящий границы пристойного юмор, привычный троп об исправлении в новогоднюю ночь, который с успехом применяли еще 200 лет назад — такие истории-буффонады в нулевых встречались на «Голубом огоньке».
Актеры играют самих себя, и здесь «они тоже люди». Каждый переживет свой микро-апокалипсис: для кого-то это кухня или дети, а для кого — риск остаться на съедение волкам в глухой тайге.
«Мы дарим возможность увидеть, как обстоятельства издеваются над знаменитостями», — говорят создатели фильма.
Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова сойдутся в поцелуе, дружба Сергея Светлакова и Дмитрия Брекоткина пройдет проверку на прочность, Клава Кока «вернет» свой говор, а Дмитрий Маликов останется таким, какой он есть. Зритель ненадолго вспомнит, что чудеса действительно случаются, хотя иногда для этого нужно ненадолго оставить звезд в Сибири.
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