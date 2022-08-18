Тимуца Ольга Вадимовна – директор АНО «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта».

В 2011 году АНО «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта» под руководством Ольги Вадимовны стала организатором проведения в Казани Европейской конференции по синдрому Ретта, на которую прибыло 270 участников, включая специалистов из 7 стран.

В 2016 г. в Казани прошел

VIII Мировой конгресс по синдрому Ретта, на котором приняли участие порядка 650 гостей из 21 страны мира, 32 субъекта Российской Федерации. В рамках конгресса прошла «Школа для врачей по редким заболеваниям», «Выставка СО НКО, работающих в сфере здравоохранения», «Встреча родителей детей с синдромом Ретта с экспертами».

К началу 2018 г. под руководством Ассоциация выстроила работу с 270 семьями с детьми с синдромом Ретта из России, Украины, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Белоруссии, Армении.

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

Официальный сайт организации: http://ретт.рф