Тимошенко объяснила, как Запад подорвал суверенитет Украины через «кредитный» шантаж
Страны Запада подорвали суверенитет Украины, угрожая местной власти отказать в выдаче кредитов. Так считает украинский экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», - сказала Тимошенко в интервью британской газете Times.
Она также назвала такой подход жестоким и несправедливым по отношению к стране, находящейся в состоянии конфликта.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал унизительным полное отсутствие суверенитета у Украины.