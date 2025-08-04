Страны Запада подорвали суверенитет Украины, угрожая местной власти отказать в выдаче кредитов. Так считает украинский экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», - сказала Тимошенко в интервью британской газете Times.

Она также назвала такой подход жестоким и несправедливым по отношению к стране, находящейся в состоянии конфликта.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал унизительным полное отсутствие суверенитета у Украины.