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Политика 4 августа 2025 20:11

Тимошенко объяснила, как Запад подорвал суверенитет Украины через «кредитный» шантаж

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Страны Запада подорвали суверенитет Украины, угрожая местной власти отказать в выдаче кредитов. Так считает украинский экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны», - сказала Тимошенко в интервью британской газете Times.

Она также назвала такой подход жестоким и несправедливым по отношению к стране, находящейся в состоянии конфликта.

Ранее Президент России Владимир Путин назвал унизительным полное отсутствие суверенитета у Украины.

#Юлия Тимошенко #Украина
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