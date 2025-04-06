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Политика 6 апреля 2025 18:48

Тимошенко назвала планируемые сроки завершения конфликта на Украине

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Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о существовании международных планов по завершению украинского конфликта.

«Существуют международные планы закончить войну на Украине до конца мая месяца», - цитирует Тимошенко ТАСС.

Она отметила, что сейчас на Украине как раз все к этому идет. Причем, по ее словам, после завершения конфликта в стране обязательно произойдет «тотальная перезагрузка».

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что у Владимира Зеленского уже упал рейтинг. Он также назвал его диктатором и отметил, что на Украине нужно провести выборы.

До этого на Украине ввели военное положение. Из-за этого решения в стране не проводят парламентские и президентские выборы. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года.

#Украина #конфликт #сроки
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