Тимма месяц будет выступать за УНИКС

Казанский УНИКС подписал контракт с 29-летним латвийским форвардом Янисом Тиммой, информирует клубная пресс-служба.

Профессиональная карьера Яниса Тиммы (рост — 203 сантиметра, вес — 102 килограмма) началась в 2008 году дома, в Латвии — в рижском АСК. С 2015 по 2017 год форвард выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ 2015/2016. Кроме того, игрок имеет опыт выступления за греческий «Олимпиакос» и испанскую «Басконию».

Последние два года новичок УНИКСа провел в подмосковных «Химках», набирая в прошлом сезоне Евролиги 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты на паркете и 6,8 очка и 2,4 подбора за 24,6 минуты в Единой лиге ВТБ. После «Химок» Тимма пробовался в летней лиге НБА, где играл за «Орландо Мэджик». Его средняя статистика — 7 очков и 3,4 подбора.

Соглашение с латвийским форвардом рассчитано на один месяц с опцией продления до конца сезона. Тимма уже приехал в Казань. Возможно, Янис дебютирует в УНИКСе 17 ноября в домашнем матче чемпионата Евролиги с итальянским «Миланом».