Янис Тимма об уходе из УНИКСа: Иногда нужно уметь уходить

Латышский форвард УНИКСа Янис Тимма на своей странице в Instagram прокомментировал решение не продлевать контракт с казанским клубом.

Соглашение с опцией продления было с ним подписано 14 ноября, однако на днях УНИКС официально заявил о расставании с форвардом. В составе казанского клуба Тимма принял участие в трех матчах Евролиги, набирая в среднем 1 очко за 9 минут и 32 секунду игрового времени.

Тимма подчеркнул, что УНИКС ему не подошел, как и он клубу: «Я принял решение не оставаться в УНИКСе. Иногда ты точно знаешь, это не твое. Замечательное, хорошее, но не твое. Иногда нужно уметь уходить. Этот год научил меня этому. И лучше вовремя, чем позднее».

При этом форвард не выказал никаких претензий, подчеркнув свое уважение к УНИКСу: «Я с большим уважением отношусь к команде, к игрокам, к тренерскому штабу, к управлению и к городу. Но им точно нужен не я, а мне точно нужны не они. Перед тем как я принял это решение, я поговорил со всеми. Мы попрощались без обид и без сожалений».