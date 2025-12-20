Тимирясова: В ходе прямых линий Путин дает ключ к решению сложных ситуаций в образовании

В ходе прямых линий Президент России Владимир Путин, как правило, отвечает на сложные вопросы, волнующие педагогов и родителей, дает ключ к разрешению непростых ситуаций, возникающих в системе образования и воспитания. Об этом заявила «Татар-информу» заместитель председателя Общественной палаты РТ, ректор Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова Асия Тимирясова.

«Регулярно звучат призывы запретить детям пользоваться технологиями искусственного интеллекта и социальными сетями. Глава государства поделился своим отношением к этому вопросу – надо не ограничивать, а менять методику и приемы обучения. Надо создавать такие условия и образовательные ситуации, чтобы у ученика или студента было минимум причин для обращения к ресурсам искусственного интеллекта», – сказала она.

У интернет-технологий должно быть свое место в образовательном процессе и в жизни молодых людей, но они не должны подменять истинные знания, человеческое сознание и профессиональные компетенции, добавила Тимирясова.

Она заметила, что Президент также анонсировал модернизацию подходов к подготовке рабочих кадров. «Наши эксперты уже много лет отмечали, что обучение в учреждениях среднего профессионального образования должно уйти от излишней теоретизации – необходимо сосредоточиться на умениях и навыках, а для их отработки наладить взаимодействие с лучшими отраслевыми предприятиями», – подчеркнула ректор университета.

По ее словам, Путин в своем выступлении особо акцентировал на этом внимание. «Образцом могут служить модели сотрудничества колледжей и их кадровых партнеров, образовавшиеся в ходе реализации федерального проекта "Профессионалитет"», – уточнила зампредседателя Общественной палаты.

Тимирясова напомнила, что Татарстан активно участвует в этом проекте. В республике создано 16 образовательно-производственных кластеров, каждый из которых представляет собой партнерство колледжа и отраслевого предприятия.

«Ожидается, что в 2026 году будет открыто еще две такие платформы, а в будущем планируется расширять отраслевой охват колледжей, включенных в этот приоритетный проект», – отметила собеседница информагентства.

По ее словам, другой важный вопрос, волнующий многих выпускников, студентов и их родителей, – возможность введения периода отработки для молодых специалистов.

Тимирясова пояснила, что из-за недостатка медицинских специалистов Правительство было вынуждено принять решение об обязательной «отработке» для выпускников медицинских вузов, обучавшихся за счет бюджетных средств.

«Вслед пошли слухи о том, что такая мера вскоре будет введена для педагогических специальностей. Владимир Владимирович подчеркнул, что такой вариант не рассматривается. Однако это не должно успокаивать нас. Целевая подготовка, открытие профильных классов с целью ранней профориентации, грантовые программы поддержки молодых педагогов – все эти меры, бесспорно, дают свои результаты», – убеждена она.

По мнению ректора вуза, для преодоления недостатка педагогов в детских садах, школах, колледжах необходимо продумать действенные механизмы привлечения и закрепления молодых специалистов.

«Такие механизмы должны работать на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном. Только слаженная работа поможет преодолеть кадровые проблемы в социальной сфере», – заключила она.