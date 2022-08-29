Times: У Лондона к концу года закончатся средства для военной поддержки Киева

Великобритания перестанет оказывать финансовую поддержку боевых действий Украины к концу года. Об этом пишет газета Times, приводя слова источника в британском министерстве обороны, сообщает РИА Новости.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине, — рассказал источник. — Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... [боевые действия Украины] иссякнет к концу года».

Новый Премьер страны должен будет решать, стоит ли тратить «миллиарды фунтов стерлингов» на поддержку Киева в то время, как финансы страны находятся в напряженной ситуации.

Британцы начинает осознавать масштабы жертв, на которые им приходится идти ради киевского режима, пишет газета и приводит мнение одной из жительницы королевства, которая поддерживает оказание военной помощи Украине, но «чертовски напугана» ценами на газ.

«Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», — резюмировала она.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ранее Москва направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.