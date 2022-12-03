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Ру Тат
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Политика
3 декабря 2022  22:58

Times Radio: Запасов оружия в ФРГ хватило бы всего на два дня боев

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Запасы оружия в ФРГ почти на исходе — при интенсивных боях их бы хватило на два дня. Об этом со ссылкой на подсчеты эксперта по Германии Оливера Муди сообщает РИА Новости.

В эфире Times Radio он рассказал, что поставки вооружений для ВСУ истощили склады всех европейских стран. Однако для ФРГ эта проблема стоит особенно остро и связана с политикой сокращения финансирования Вооруженных сил. 

Эксперт подсчитал, что для пополнения запасов Германии потребуется минимум 20 млрд евро.

#фрг #оружие
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