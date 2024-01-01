Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Times объяснил, почему Европа хочет продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года
Европейские страны хотели бы продлить конфликт на Украине до 2025 года. За это время они планируют перезапуск своей оборонной промышленности, а после – дальнейшее оказание помощи Киеву, при этом независимо от позиции США. Такое объяснение дали в газете The Time, пишет ТАСС.
Согласно сведениям иностранного издания, военная разведка Великобритании не ждет, что РФ или Украина в 2024-м добьются решающего перелома в конфликте.
Одновременно с этим Европа хочет увеличить свои производственные мощности в сфере обороны для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов выборов президента в США. Зарубежное издание отмечает, что кандидат в американские лидеры Дональд Трамп намерен прекратить финансировать Украину.
Интересно, что британские запасы оружия находятся на стадии «истощения», подчеркивают авторы публикации. Именно поэтому Лондон и обратился к Берлину с просьбой помочь военными мощностями Украине. Также Британия пытается договориться и с другими европейскими странами насчет поставок.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»