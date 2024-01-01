news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 1 января 2024 21:23

Times объяснил, почему Европа хочет продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года

Скопировать ссылку

Европейские страны хотели бы продлить конфликт на Украине до 2025 года. За это время они планируют перезапуск своей оборонной промышленности, а после – дальнейшее оказание помощи Киеву, при этом независимо от позиции США. Такое объяснение дали в газете The Time, пишет ТАСС.

Согласно сведениям иностранного издания, военная разведка Великобритании не ждет, что РФ или Украина в 2024-м добьются решающего перелома в конфликте.

Одновременно с этим Европа хочет увеличить свои производственные мощности в сфере обороны для того, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов выборов президента в США. Зарубежное издание отмечает, что кандидат в американские лидеры Дональд Трамп намерен прекратить финансировать Украину.

Интересно, что британские запасы оружия находятся на стадии «истощения», подчеркивают авторы публикации. Именно поэтому Лондон и обратился к Берлину с просьбой помочь военными мощностями Украине. Также Британия пытается договориться и с другими европейскими странами насчет поставок.

#Украина #европа #великобритания
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100