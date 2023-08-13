Times: НАТО при контрнаступлении ВСУ надеялось на чудо, которое обещал Киев

НАТО рассчитывало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины приведет к успеху, надеясь на «чудо», обещанное Киевом. Об этом газете Times заявил один из офицеров Вооруженных сил США, участвовавший в подготовке украинских военных.

«НАТО ожидало чудес, но вы не можете вести войну на основе оптимизма», — приводит издание его слова.

Предсказывающие Украине легкую победу оптимисты завысили ожидания до нереалистичного уровня, отмечает автор. На этом фоне сейчас киевские власти отказались от «смелых обещаний о неминуемых победах».

При этом неудачи ВСУ на поле боя привели к тому, что Киев и западные страны начали обвинять друг друга, утверждается в публикации. К примеру, один из украинских чиновников упрекал НАТО в том, что они «безвольные».

Напомним, с обвинениями в сторону НАТО ранее выступали и западные эксперты, утверждая, что контрнаступление «идет не по плану» якобы из-за недостатка оружия и постоянно сдвигавшегося начала атаки по графику альянса.

Президент Владимир Путин ранее также заявлял, что Запад разочарован тем, что у контрнаступления ВСУ нет никаких результатов.