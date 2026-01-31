Times: имя Трампа упомянуто в материалах по делу об изнасиловании 13-летней девочки

В материалах Министерства юстиции США по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, упоминается имя Президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на документы ведомства.

Согласно опубликованным данным, описываемые события относятся к периоду около 35 лет назад. Об инциденте, как утверждается, рассказала подруга предполагаемой потерпевшей, которой на тот момент было 13-14 лет.

В документах содержатся заявления о том, что Трамп якобы принудил несовершеннолетнюю к действиям сексуального характера. Утверждается, что после того, как девочка укусила его и засмеялась, он ударил ее по лицу. В тех же материалах говорится, что насилие в отношении нее совершил и сам Эпштейн.

Официальных комментариев со стороны Дональда Трампа в связи с публикацией этих материалов на данный момент не поступало.