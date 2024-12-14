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«Тимер» водрузил флаг Татарстана над Елизаветовкой на Кураховском направлении
В ходе ожесточенных боев батальон «Тимер» водрузил флаг Татарстана над Елизаветовкой на Кураховском направлении. Об этом сообщает телеграм-канал двух именных батальонов «Алга» и «Тимер».
«Флаг Татарстана водружен бойцами Тимера над Елизаветовкой (Кураховское направление). Гордимся вами, воины!», – говорится в сообщении. При этом официальной информации от Минобороны РФ пока не было.
Как сообщает РИА Новости, Курахово – город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
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