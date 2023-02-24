Time: США выделят финансовую помощь, чтобы Киев смирился с потерей территории

США могут оказать Украине финансовую помощь в восстановлении после завершения конфликта, чтобы помочь смириться с утратой части территории, пишет Time. Именно поэтому Белый дом ранее предупредил Киев, что возможности США для поддержки не безграничны, считает автор.

«Теоретически при получении достаточной западной поддержки украинцы, возможно, смогут выбить россиян из восточной Украины и, возможно, даже Крыма. Но на практике этого не произойдет, также как не произойдет и захвата Россией всей Украины», – полагает обозреватель издания Филипп Шорт.

Такой исход «не предопределен, но наиболее вероятен», убежден автор. При этом он подчеркивает, что украинцы воспримут такой сценарий как предательство, но, в конце концов, у Киева не будет иного выбора, кроме как смириться. «Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении», – поясняет обозреватель.

Что касается заявлений киевских властей о стремлении вернуть кнтроль над всеми освобожденными территориями, то есть сомнения, что «Белый дом вообще хочет, чтобы Украина вытеснила российские войска» с этих территорий, подчеркивается в материале. «Энтони Блинкен осторожно заявил, что Россия должна вернуться к своим границам до 2022 года, а не к тем, которые существовали до 2014 года. Украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является российским регионом, как и любой другой, рискует именно такой неуправляемой эскалацией, которую администрация Байдена полна решимости предотвратить», – отмечается в публикации.

При этом автор отмечает, что даже для такого исхода событий необходимо много времени, и спецоперация «продолжится до президентских выборов в России и США в 2024 году и, возможно, дольше».

Напомним, сегодня ровно год, как Россия проводит на Украине специальную военную операцию, инициированную Президентом Владимиром Путиным.