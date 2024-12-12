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Политика 12 декабря 2024 15:49

Time назвал Трампа человеком года

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Журнал Time признал избранного Президента США Дональда Трампа человеком года.

В ноябре в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат-республиканец Трамп. Он получил 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный глава государства вступит в должность в январе следующего года.

Напомним, Трампа также объявили человеком года после победы на выборах 2016 года.

#США #Дональд Трамп
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