Тимченко: Сенатор от Нижегородской области Лебедев скончался от инфаркта

Сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев

Фото: t.me/glebnikitin_nn/

Скоропостижно умер сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев, причиной смерти политика стал инфаркт. Об этом рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.

«Владимир Лебедев скончался от инфаркта. Его похоронят в Нижнем Новгороде, в субботу или воскресенье, когда решат родные», — пояснил коллега покойного.

Первым о смерти сенатора, наступившей на 62-м году жизни, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов…» — написал он.

Никитин перечислил места, где трудился Лебедев. В разное время он работал в «Нижновэнерго» и «Лукойле», был заместителем губернатора Нижегородской области и заместителем министра природных ресурсов РФ, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

В свою очередь первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин в разговоре с ТАСС подчеркнул, что поражен и глубоко опечален смертью коллеги. По его словам, еще сегодня, 30 ноября, несколько человек разговаривали с Лебедевым.