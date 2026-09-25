Тимати послал Бородина за критику из-за покупки нового Bugatti

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) послал общественного деятеля Виталия Бородина после критики из-за покупки автомобиля Bugatti за полмиллиарда рублей, за который музыкант заплатил рекордный утильсбор – 244 млн рублей.

Бородин опубликовал в соцсетях пост с критикой рэпера.

«Известный рэпер Тимати, любитель понтов. Я ему решил напомнить, в чём заключаются его подвиги перед страной: частные самолёты, дорогая яхта в других странах, вертолёты и вишенка на торте — есть чёрную икру с Ксенией Собчак. В этом у него заключается патриотизм. А теперь решил понтануться во время спецоперации: купил себе Bugatti за полмиллиарда рублей и заплатил 244 млн рублей утильсбора», – заявил общественник.

Он также призвал Тимати отправиться в зону проведения спецоперации и там доказать свою любовь к стране. Также Бородин добавил, что будет ждать имеющиеся предложения в директе.

Но рэпер решил ответить в комментариях и буквально послал Бородина.