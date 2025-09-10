news_header_top
Общество 10 сентября 2025 09:48

Тимати отреагировал на розыск СБУ: «Ищи меня в клубе»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) иронично прокомментировал объявление о своем розыске Службой безопасности Украины (СБУ), используя строчку из собственной песни «В клубе».

«СБУ: “Мы разыскиваем Тимати!” Тимати: “Если я нужен тебе – ищи меня в клубе”», – написал Юнусов на своей странице в одной из социальных сетей.

Объявление о розыске Тимати на Украине появилось 1 июля. Как сообщает ТАСС, с 2017 года рэпер также числится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».

#тимати #сбу украины #розыск
